Punto da un insetto perde il controllo del Tir e fa un frontale: coinvolte diverse auto

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 17:32 - 10 Giugno 2021

Il camion e le due auto incidentate.



Punto da un insetto, va in shock anafilattico e perde il controllo del camion, finendo nella corsia opposta. Un rocambolesco incidente è avvenuto oggi pomeriggio (giovedì 10 giugno) intorno alle 16.20 a San Martino dei Mulini, sulla Marecchiese, all'altezza dell'incrocio con la via Trasversale Marecchia: l'uomo alla guida del mezzo pesante che procedeva in direzione Rimini, circa 60 anni, ha perso i sensi e il suo camion, finito nell'altra corsia, ha impattato contro un'automobile, mentre una seconda vettura a sua volta è rimasta coinvolta nel sinistro. Una terza auto è invece finita nel fossetto a bordo strada. Il camionista, che ha avuto la peggio, dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Sul posto anche due autombulanze e i Vigili del Fuoco. L'incidente ha provocato gravi ripercussioni sulla circolazione stradale.