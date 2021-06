Fondi 2021 per lavoratori e imprese dall'Ente bilaterale del terziario della provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:17 - 10 Giugno 2021

Un convegno di Ebc.



Anche per l’anno 2021 l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Rimini ha finanziato misure a sostegno di lavoratori e imprese per lenire le difficoltà dovute al perdurare delle conseguenze della pandemia da Covid-19. Dopo l’ottimo riscontro avuto nel 2020, sia per quanto riguarda i contributi richiesti ed elargiti ai lavoratori, sia per quelli per le imprese, l’Ente Bilaterale rende disponibili nuovi fondi destinati al Sostegno al reddito e al Welfare dei lavoratori, e interventi per le aziende destinati a rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Gli interventi a sostegno del reddito di EBC Rimini, ente formato da Confcommercio e dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, riguardano la riduzione dell’attività lavorativa conseguente all’emergenza epidemiologica in assenza o esaurimento di ammortizzatori sociali e un contributo solidaristico in presenza di ammortizzatori sociali. Come interventi straordinari di welfare sono stati individuati l’assistenza genitoriale al figlio minore, il contributo per congedo Covid-19 non retribuito e il rimborso spese strumentali per i lavoratori in smart working. Un accordo territoriale in linea con quanto definito a livello nazionale che comprende prestazioni di sostegno e interventi per misure di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19 negli ambienti di lavoro, quali l’aggiornamento del DVR e rimborsi per le spese sostenute per sanificazioni dei locali e acquisto di dispositivi di protezione. Per beneficiarne è necessario che le aziende aderiscano all’EBC.



Il presidente EBC Rimini, Gianluca Bagnolini (Fisascat-Cisl): “Siamo soddisfatti di poter riproporre le misure straordinarie a sostegno dei lavoratori e delle imprese anche nel 2021, grazie al rinnovo dell’accordo quadro a livello nazionale. Sul piano territoriale abbiamo visto quanto questi sostegni che vanno a lenire un po’ i problemi scaturiti dalla pandemia, siano stati apprezzati dai lavoratori. Come parti sociali territoriali abbiamo dunque messo nero su bianco velocemente le misure degli interventi specifici, che testimoniano ulteriormente l’importanza della bilateralità. Ci attendiamo anche quest’anno di superare le 1.000 domande accolte sulla provincia di Rimini, come è accaduto nel 2020”.



Il vicepresidente EBC Rimini, Gianni Indino (Confcommercio): “Le misure che abbiamo messo in campo con l’Ente Bilaterale nel 2020 hanno avuto un enorme successo e ne siamo particolarmente lieti, perché conferma come ancora una volta questo Ente, formato dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, si sia adoperato nel mettere a disposizione risorse in maniera efficace e apprezzata dai destinatari. Con le prestazioni straordinarie attivate per l’emergenza pandemica, abbiamo erogato oltre 160.000 euro, risorse per le imprese e per i lavoratori aderenti all’EBC. Per le imprese, arrivate ferite alla ripartenza, è stato e sarà ancora un piccolo aiuto, ma pensando anche ai ristori arrivati dalle istituzioni, siamo soddisfatti dell’impegno che abbiamo profuso e riversato sul nostro territorio”.