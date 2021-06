Trofeo Nicoletti di Riccione: pacchi di piadine donate agli atleti

Sport

| 17:12 - 10 Giugno 2021

Da sinistra Afra Magnanini, Bruno Bernabei, Giuseppe Solfrini e Alfio Biagini.

Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per il Trofeo di nuoto Italo Nicoletti 2021 che la Polisportiva Riccione organizza da domani (venerdì 11) a domenica 13 giugno. Ad attendere le 87 squadre partecipanti con 1.350 atleti al seguito provenienti da tutto lo Stivale, ci sarà una gradita e golosa sorpresa. Grazie alla collaborazione con Costahotels e Consorzio di promozione e tutela della piadina romagnola IGP, sarà consegnata ai rappresentanti di tutte le società sportive iscritte al Trofeo Nicoletti 2021 una confezione di piadina IGP, per fare conoscere e apprezzare a tutti le eccellenze del nostro territorio. Questa mattina (giovedì 10 giugno) nella sede della Polisportiva Riccione, è avvenuta la consegna delle piadine da parte del presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP, Alfio Biagini e del presidente di CostaHoltes, Bruno Bernabei, accolti allo Stadio del Nuoto dal presidente della ASD, Giuseppe Solfrini e dalla vicepresidentessa Afra Magnanini. “Con questo piccolo, ma simbolico omaggio - spiegano - vogliamo unire e far conoscere tre delle eccellenze del nostro territorio: la qualità gastronomica, l’ospitalità che ci ha fatto grandi nel mondo e l’organizzazione di importanti eventi sportivi. Siamo certi che tutti apprezzeranno questo gesto e porteranno a casa un bel ricordo di queste giornate trascorse tra sport e relax a Riccione”.