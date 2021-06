Beach tennis e solidarietà: al Frontemare Beach Club in scena torneo per Mutoko

Sport

Rimini

| 08:17 - 14 Giugno 2021

Beach tennis: foto di repertorio.

Spiaggia di Miramare (spiaggia 148-149), il Frontemare Beach Club di Rimini scende in campo per Mutoko. E lo fa attraverso il "Trofeo Frontemare per Mutoko", suddiviso in 3 tappe.



La prima competizione di beach tennis, avrà luogo domenica 20 giugno con la 1° tappa maschile giallo a gironi.

La seconda, il 4 luglio con la 2° tappa femminile giallo a gironi e la 3° tappa il 1 agosto misto.

Il tutto, all'interno dei 6 nuovi campi messi a disposizione dalla struttura.

Il numero delle coppie consentito (maschile/femminile) è 16, mentre 20 per il misto.

A fine di ogni girone è previso un piccolo break con frutta fresca.

E' possibile iscriversi, contattando il numero: 3382706184 (Danilo)

La quota d'iscrizione ha un costo di 10€ a tappa che sarà devoluto in beneficenza.



Ma non è tutto. L’estate 2021 del Frontemare si preannuncia ricca di novità.

La parola d’ordine sarà relax, sport e benessere in riva al mare.

Tanti gli appuntamenti e le attività che scandiranno le giornate in spiaggia. La struttura infatti, ha in mente d'istituire dei corsi di beach tennis e beach volley rivolti a ragazzi e adulti, tornei di beach tennis, beach volley e BeTable.



Già pronte le date (alcune delle quali già in prossimità di svolgersi) di campionati di BeTable: componibile in meno di un minuto, il BeTable diventa un campo da gioco portatile di cui si prevede una vera e propria invasione del litorale.



Il "Trofeo Sport & Music Frontemare Wellness", così è stato denominato il torneo interamente dedicato al BeTable, avrà luogo in 3 tappe: 26 giugno, 24 luglio e 21 agosto.

Saranno premiate tre coppie per ogni tappa.

L'iscrizione ha un costo di 25€ (compresa canotta + apericena + 2 drink); rivolgersi al: 3482585112.



Inoltre, dal 24 giugno sarà possibile godere e usufruire degli spazi della spiaggia anche la sera (a partire dalle ore 20:00) attraverso i tornei maschili e femminili che si susseguiranno di beach tennis, beach volley e foot volley e BeTable.



Ulteriori info ed eventi, saranno consultabili attraverso i canali social di Frontemare Beach Club



Martina Lazzari