Boxe Santarcangelo attacca la giunta Parma: "Ci hanno dimenticato"

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:55 - 10 Giugno 2021

Tiziano Scarpellini.

La Boxe Santarcangelo, per voce del suo maestro Tiziano "Siluro" Scarpellini, esprime la propria amarezza, nei confronti dell'amministrazione comunale, per non aver trovato una soluzione a un problema che rischia di portare alla chiusura del sodalizio clementino: la mancanza di una sede idonea. L'intervento di Scarpellini giunge a margine dell'annuncio, da parte dell'amministrazione comunale, di un nuovo impianto sportivo per basket, pallavolo, calcetto. Dimenticando, evidenzia "Siluro", la boxe che dal 1978 "si è fatta valere in campo nazionale, con i suoi atleti, per aver raggiunto titoli che nessun altro sport santarcangiolese è riuscito ad attendere, dando lustro a questo paese". Attacca Scarpellini: "La boxe clementina rischia seriamente di sparire senza una soluzione, soluzione che da tempo viene richiesta dal sottoscritto, ma che puntualmente si sente dire ci stiamo lavorando ma che di fatto non ha prodotto alcun risultato". Il maestro di boxe chiede "un segnale chiaro" sul futuro della boxe clementina, "evitando le solite frasi di parvenza e circostanza".