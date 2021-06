Vaccino Covid: partono le prenotazioni last-minute

Attualità

Rimini

| 15:44 - 10 Giugno 2021

Foto di repertorio.



L'Ausl Romagna ha attivato il servizio di prenotazione last minute per il vaccino. Con questa nuova modalità aggiuntiva sarà possibile prenotare (solo per il giorno successivo) tutti i posti disponibili, che si sono liberati per cancellazioni o per mancata prenotazione.



Dopo il successo registrato ieri (mercoledì 9 giugno) con le prenotazioni last minute riservate alle serate di giovedì 10 e venerdì 11 giugno, andate esaurite tutte nel pomeriggio, Ausl Romagna ha deciso di estendere questa modalità, a partire da domani pomeriggio (venerdì 11 giugno) alle 15, per tutti i giorni a seguire.



Tutti i giorni, quindi a partire dalle ore 15, i cittadini attraverso i consueti canali (Cup, Farmacup, Cuptel, Cupweb) potranno verificare la disponibilità dei posti liberi per il giorno successivo nelle varie sedi vaccinali e direttamente prenotarsi, senza vincoli di appartenenza ad alcuna categoria.

Unico vincolo rimane l’età superiore ai 18 anni.



Proseguono le prenotazioni per la fascia di età 12-19 anni , giunte alle 13 di oggi a 18.535; così suddivise per ambito: Cesena 3.740; Forlì 3.514; Ravenna 7.124 e Rimini 4.157. La fascia di età 35-39enni, che ha iniziato a prenotarsi ieri ha raggiunto alle 13 di oggi 9.601 unità così suddivise: Cesena 1842; Forlì 1796; Ravenna 3.210 e Rimini 2.753.



A partire da domani, inizieranno le prenotazioni per la fascia 30-34enni 8 nati dal 1987 al 1991), attraverso i consueti canali Cup, Farmacup Cuptel e Cupweb.