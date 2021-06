Turismo: Visit Rimini, estate con buoni segni di ripresa 

Turismo

Rimini

| 15:27 - 10 Giugno 2021

Un avvio che preannuncia buoni segni di ripresa. È quanto riscontra l'ente di promozione turistica Visit Rimini per la propria città all'indomani del via libera del Parlamento europeo al certificato digitale Covid che sarà adottato a partire dal primo luglio. "Si aprono nuove prospettive concrete per il turismo riminese che già dalle prime luci della stagione registra l'interesse della clientela straniera", affermano dall'ente, secondo il quale a giugno gli alberghi "stanno registrando una vivacità decisamente superiore al 2020, sia nella quantità di richieste, sia nelle prenotazioni". Gli stranieri sono soprattutto tedeschi e svizzeri i quali hanno già approfittato del ponte dell'Ascensione per una fuga sull'Adriatico. I numeri del 2019 però, si precisa, "sono lontani". Ancora meglio di giugno, il trend per luglio e agosto dove, accanto alle prenotazioni di italiani, tedeschi e svizzeri si affiancano quelle di francesi, inglesi, austriaci e polacchi. Sono loro a chiedere già preventivi o a prenotare gli hotel dai portali internazionali contando sulle politiche di cancellazione applicate dagli operatori romagnoli.