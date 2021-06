Rimini tra le provincie in Italia più colpite dal coronavirus

Attualità

Rimini

| 15:09 - 10 Giugno 2021

Covid: nel 2021 più colpito Nord-est, più morti Centro-sud.

La rappresentazione delle mappe di diffusione a livello provinciale mostra come in questi primi 3 mesi dell'anno 2021 le Province con il maggior tasso di incidenza dei nuovi casi di Covid-19 siano quelle del versante Nord-orientale, compresa Rimini, assieme Bologna, Gorizia, Forlì-Cesena, Udine, Bolzano/Bozen. Molto bassa appare l'incidenza in alcune province della Sardegna (Sud Sardegna, Oristano, Sassari), in alcune Province della Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone) e della Sicilia (Ragusa, Enna Agrigento). Osservando la distribuzione delle variazioni percentuali dei decessi rispetto ai due periodi di riferimento (gennaio-febbraio 2015-2019 e gennaio-febbraio 2020) si osservano - prosegue la rilevazione congiunta Istat-Iss sulla mortalità durante la pandemia - valori alti nella Provincia di Udine (variazione del 42,7% e del 45,3% rispettivamente), Forlì-Cesena (29,8% e 25,9%). Riportano invece delle alte variazioni percentuali con segno negativo rispetto al 2020, proprio le città che erano state maggiormente colpite durante la prima ondata del 2020 (Bergamo -84,0%; Cremona -78,1%; Lodi - 77,7%; Piacenza -76,8%).