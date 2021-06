Frontemare Beach Club: tornano le cene "Top Club" per un'estate ricca di eventi

Eventi

Rimini

| 07:28 - 13 Giugno 2021

Un'estate ricca di eventi al Frontemare Beach Club, negli stabilimenti balneari 148 e 149. Tornano le cene spettacolo, ogni venerdì: le cene "Top Club" nascono sette anni fa dall'incontro tra i fratelli De Luca, titolari del ristorante Lo Zodiaco e del Frontemare, e Mario Fucili, organizzatore di eventi. L'intento era portare la cucina di qualità nel mondo della notte, quando in genere la maggior parte dei locali "sono rinomati per come si balla, non per come si mangia", evidenziano i fratelli De Luca, che hanno investito molto, con i loro soci, nel progetto del Frontemare Beach Club. L'obiettivo era offrire un nuovo modo di vivere la spiaggia, garantendo la possibilità di fare sport, organizzando eventi e curando ovviamente la ristorazione nei dettagli. "La spiaggia sarà da vivere a 360°, dalla mattina alla sera", evidenziano i De Luca. Oltre alle cene Top Club, ogni sera ci sarà un singolo evento, con musica e dj, con la collaborazione di Radio Bruno. Un programma ricco e a sorpresa, tutto da scoprire ogni giorno con gli annunci sulle pagine social del Frontemare Beach Club. "Vedrete cose molto originali", evidenziano i fratelli De Luca. La domenica invece pranzo con musica e apericena con la musica latina.