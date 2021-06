Misano: lavori di manutenzione alla tensostruttura dello stadio Santamonica

Attualità

Misano Adriatico

| 14:29 - 10 Giugno 2021

La sovrastruttura dello stadio SantaMonica.

Sono in corso, allo stadio Santamonica di Misano, i lavori di manutenzione alla tensostruttura che copre la tribuna. La struttura viene controllata periodicamente per verificarne sicurezza e stabilità e per riportarla in condizioni ottimali a seguito dell’usura dovuta alle intemperie.

Una ditta specializzata è al lavoro in questi giorni per il trattamento e la verniciatura dei piloni in ferro che sorreggono il telone. “Nell’ultimo anno l’amministrazione comunale ha investito circa 90.000 euro per controlli e manutenzioni dell’impianto – commenta l’assessore allo sport Filippo Valentini -. L’attenzione all’aspetto della sicurezza è prioritaria e importante è anche preservare da un punto di vista estetico una struttura che è diventata un simbolo e uno degli elementi caratterizzanti dell’identità e dello skyline di Misano Adriatico”.