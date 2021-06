La Polizia locale di Riccione potenzia i controlli, turni fino all'1 di notte

Attualità

Riccione

| 14:25 - 10 Giugno 2021

Polizia Locale di Riccione.



Modifica degli orari di servizio per il corpo della Polizia Locale di Riccione che già dalla fine di maggio si articola su tre turni giornalieri fino all'1 di notte come durante tutto l'anno, ma si comincia alle 7 anziché 7.30 dell'orario estivo. Anche quest'anno come tutto l'anno quindi la Polizia Locale amplierà il proprio orario di lavoro oltre la mezzanotte per andare incontro alle esigenze della stazione estiva, soprattutto in relazione alla sempre maggiore richiesta da parte dei cittadini di controllo e presenza sul territorio.



"L'estate rappresenta per la nostra Polizia Locale un impegno certamente superiore rispetto al resto dell'anno - ha detto l'assessore alla Sicurezza, Elena Raffaelli -. E' ovvio che Comuni come Riccione debbano mettere in campo ogni azione possibile per trasferire nei cittadini la giusta tranquillità e ai turisti quella serenità essenziale nel vivere le proprie vacanze. Grazie all'impegno dei nostri agenti sotto la sapiente guida del comandante Achille Zechini, nella nostra città di Riccione ci stiamo organizzando al meglio per garantire serene vacanze a tutti i nostri ospiti".