Tennis, a Axel Cremonini, Maria Bianca Bovara e Beniamino Savini il torneo giovanile 'Windtre Rimini'

Sport

Rimini

| 14:06 - 10 Giugno 2021

La premiazione dell'Under 12 maschile.

Concluso al Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il trofeo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile, “Windtre Rimini” finalizzato alla qualificazione per i campionati italiani.

Nell’Under 12 femminile si è imposta Maria Bianca Bovara (n.2), portacolori del Tc Viserba, che in semifinale ha battuto 6-1, 6-3 Anastasia Borghesi (Virtus Bologna) ed in finale Vittoria Muratori (Ct Rimini), testa di serie n.1, per 6-4, 6-1.

Nell’Under 10 maschile successo di Axel Cremonini (Club La Meridiana) che in finale ha battuto Pietro Tombari (Tc Riccione) per 6-1, 6-4. Semifinali: Pietro Tombari-Lorenzo Gambaccini 6-3, 6-2, Axel Cremonini-Lorenzo Cordella 6-1, 6-3.

Nell’Under 12 maschile vittoria di Beniamino Savini (Tc Ippodromo Cesena), testa di serie n.1. L’allievo dello staff tecnico di Tennissimo ha battuto in finale 6-4, 7-6 Enea Vinetti (Ct Cervia), n.3 del seeding. Al termine le premiazioni effettuate dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli.