Turismo: Rimini, prenotazioni e tante richieste di informazioni dall'estero

Turismo

Rimini

| 13:56 - 10 Giugno 2021

Foto di repertorio.

Ancora segnali positivi per la stagione estiva della ripartenza. Per il mese di giugno è confermato, rispetto a un anno fa, un maggior numero di prenotazioni e di richieste di informazioni. I numeri del 2019 sono ancora lontani, ma gli operatori sono soddisfatti per la situazione in netto miglioramento, consapevoli che la stagione entrerà nel vivo a partire dal weekend del 19 giugno (sempre in base alla prenotazioni). Per ciò che concerne i mesi di luglio e agosto, ci sono richieste di preventivi, alle strutture alberghiere, non solo da Germania e Svizzera, ma anche da Austria, Francia, Inghilterra e Polonia. Rimini risponde dunque presente, nell'estate della ripartenza, rilanciando la nuova stagione balneare anche grazie ad un cartellone di eventi di qualità, alle numerose esperienze disponibili sul territorio, alla promozione estera coordinata, a partire da APT fino a VisitRimini.