Giornate di pesca quasi dimezzate dall'UE, Rimini appoggia protesta dei pescatori

| 13:28 - 10 Giugno 2021

L'assessore Sadegholvaad e il sindaco Gnassi.



L'amministrazione comunale di Rimini esprime la propria solidarietà alla flotta e alle persone della marineria riminese che stanno aderendo ad una campagna di protesta nazionale contra la decisione dell’UE che ha stabilito, entro il 2023, la riduzione delle giornate di pesca del 40% .



Una decisione annunciata da Bruxelles contro la quale protestano anche tutte le imprese della blue economy riminese, un importantissimo comparto industriale che occupa 21.700 persone con un valore aggiunto prodotto che supera il miliardo di euro.



È questa la portata della blue economy nella provincia di Rimini, fotografata dall'ottavo Rapporto nazionale sull’Economia del Mare, in cui Rimini primeggia soprattutto nel comparto turistico e ricettivo, ma ottimi risultati emergono anche nel settore della produzione ittica e, più indietro, cantieristica e movimentazione per merci e persone. Un comparto quello della pesca, nel complesso, dove Rimini si posiziona ai vertici delle principali graduatorie provinciali, come ad esempio la seconda posizione della piazza riminese, dopo La Spezia, per "incidenza percentuale delle imprese dell'economia del mare sul totale di quelle residenti nel rispettivo territorio".



Sindaco e assessori hanno così pubblicato una foto nella quale esibiscono il cartello "Salviamo la pesca", per esprimere la loro adesione alla protesta.