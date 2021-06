Da lunedì 14 giugno Emilia Romagna zona bianca: l'annuncio dell'assessore Donini

Attualità

| 13:18 - 10 Giugno 2021

Piazza Cavour di Rimini.

Da lunedì 14 giugno la regione Emilia Romagna sarà bianca. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità regionale, Raffaele Donini, che però ha voluto avvisare la popolazione: "Le libertà che ci siamo guadagnati a suon di sacrifici devono continuare, dobbiamo godere di questa libertà con un senso di responsabilità che tenga conto che la pandemia c'è ancora". Con la zona bianca, sarà rimosso il coprifuoco (che altrimenti sarebbe durato fino al 21 giugno, come da disposizione del governo Draghi). Per quanto riguarda un altro tema caldo di discussione, le vaccinazioni ai turisti, Donini ha ribadito la disponibilità della regione a farle, "soprattutto le seconde dosi nel caso in cui non si possono somministrare nel territorio di appartenenza e residenza". La regione Emilia Romagna è pronta e attende disposizioni dal generale Figliuolo.