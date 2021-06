Colombo del Milan e Zappa tra i calciatori di A protagonisti del camp estivo di Rimini

Sport

Rimini

| 13:08 - 10 Giugno 2021

Immagini di una precedente edizione di Off Season Training.



Rimini si fa per due settimane ombelico del mondo del calcio italiano di Serie A, B e C: fra il 20 giugno e il 4 luglio si rinnova infatti l’appuntamento con l’Off Season Training Campo di Nest, il pre ritiro estivo curato da un team di professionisti per i professionisti del calcio italiano, giunto alla sua terza edizione.



Alla guida di Nest, società che da qualche anno si è presa in carico un bel gruppo di calciatori di livello, c’è Nicolò Ferrari, che ha vestito la maglia biancorossa a scacchi nel trionfale campionato di Serie D vinto sotto la guida di mister Luca D’Angelo. “Seguiamo gli atleti tutto l’anno supportandoli nello sviluppo e nel miglioramento della performance e da tre stagioni abbiamo deciso di affiancare a questa attività un vero e proprio pre ritiro estivo ribattezzato appunto “Off Season”. Nelle due settimane riminesi, i calciatori si preparano alla nuova stagione lavorando con uno staff che li segue a 360 gradi: dall’allenamento all’alimentazione, la preparazione fisica e psicologica, il recupero dagli infortuni e il lavoro tecnico finalizzato a migliorarne le qualità e le potenzialità” spiega Ferrari.



LO STAFF La “squadra” di Nest è costituita da Andrea Arpili e lo Studio Kaizen Training (preparatore atletico quest’anno al Pescara e in carriera ad Ascoli, Perugia, Genoa Primavera, San Marino e Santarcangelo), dal fisioterapista Matteo Ficini e dallo Studio Fisio 32 (già con Lippi e Capello in Cina, è stato nello staff del Monza di Brocchi e ha seguito da vicino big come Matri), da mister Oscar Muratori e da Lorenzo Vagnini (già match analist di Ascoli e Perugia e quest’anno alla San Marino Academy in Serie A Femminile) per la parte tecnico-tattica, dal nutrizionista Giacomo Fattori che segue già molti calciatori professionisti e per la parte mentale ai coach di Nest.

“Il percorso di Off Season Training Tutto parte da un’analisi completa dell’atleta, sia fisica che tecnica, quindi si imposta un programma personalizzato per ogni calciatoti. Gli allenamenti quotidiani si svolgono la mattina fra le 6 e le 12 e il pomeriggio fra le 16 e le 20 per sei giorni a settimana, si dividono fra la palestra del Kaizer Training, il campo all’Ina Casa in collaborazione con i River Delfini e la sabbia al Bagno 54 con il personal trainer Andrea Mazzotti che coordinerà sedute collettive e individuali. E per chiudere il cerchio, è in programma anche un trail in collina a settimana” spiega ancora Ferrari



I CALCIATORI PROTAGONISTI Nelle prime due edizioni sono diversi i volti noti che hanno scelto Nest e Rimini per prepararsi alla nuova stagione e molti di loro hanno confermato la loro presenza anche in questa occasione. Ci saranno fra gli altri Gabriele Zappa del Cagliari, Giangiacomo Magnani del Verona, Federico Macheda ora al Panathinaikos in Grecia, Luca Clemenza del Sion in Svizzera, Marco Calderoni del Lecce, Nadir Zortea della Cremonese, Jacopo Furlan neopromosso in A con l’Empoli, Simone Mazzocchi della Reggiana, Federico Proia del Cittadella, Lorenzo Colombo della Cremonese in prestito dal Milan e i portieri Antony Iannarilli della Ternana e Andrea Dini del Padova.