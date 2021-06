Anche Max Pezzali tra i big dell'estate dell'Arena della Regine di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 12:42 - 10 Giugno 2021

Max Pezzali.



Si aggiungono nuove date al Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti che ripercorre i grandi successi di Max Pezzali attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883.



Max Pezzali sarà in concerto anche a Cattolica, all'Arena della Regina, il 3 e 4 settembre 2021.



Cantautore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90 - gli anni del suo esordio con gli 883 - Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".