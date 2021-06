Arriva nelle sale "Fellinopolis", documentario dedicato al Maestro riminese

Eventi

Rimini

| 11:37 - 10 Giugno 2021

Il poster di Fellinopolis.

Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il documentario Fellinopolis sarà nei cinema a partire da oggi, giovedì 10 giugno e con un appuntamento speciale domani venerdì 11 giugno alle ore 21:00 sarà presentato presso Cineteca Milano Meet di Milano con una première alla presenza della regista Silvia Giulietti e giovedì 17 giugno presso la Multisala Le Befane di Rimini

Realizzato in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, "Fellinopolis" ci permette di osservare attraverso "il buco della serratura" Federico Fellini al lavoro e di scoprire nuovi aspetti dell'uomo e del suo processo creativo. Questo lavoro è stato realizzato partendo dai preziosi materiali del regista Ferruccio Castronuovo, per oltre un decennio collaboratore del Maestro riminese.

Tra il 1976 e il 1986 il regista è uno dei pochi privilegiati ad essere ammesso sui set di La città delle donne, E la nave va e Ginger & Fred per documentarne la lavorazione: il girato servirà a produrre degli speciali promozionali. Conservati alla Cineteca Nazionale di Roma per quattro decenni e oggi digitalizzati, questi materiali rivedono la luce nel montaggio della direttrice della fotografia, regista e produttrice Silvia Giulietti

Fellinopolis oltre ad essere un ritratto intenso e inedito di Fellini, è l' occasione per mostrare un lavoro straordinario, una testimonianza rara che meritava di essere portata alla luce. Grazie al lavoro di Ferruccio Castronuovo, che li ha gelosamente conservati per quasi quarant'anni in Cineteca Nazionale, oggi tutti questi materiali, voluti da Fellini, tornano magicamente in sala. Queste eccezionali riprese incontrano i ricordi dei professionisti che hanno lavorato con Fellini, tra cui i Premi Oscar, Lina Wertmüller, Nicola Piovani e Dante Ferretti, mentre ci parlano del loro lavoro e della loro esperienza di vita a Fellinopolis, la città immaginaria dietro le quinte dei suoi film. Ferruccio Castronuovo è stato ospite della Cineteca di Rimini, in occasione del "Fellinianno 2013" quando, in occasione del trentesimo anniversario dall'uscita di "E la nave va", presentò la copia rimontata e restaurata di "Seguendo la nave di Fellini", il backstage girato sul set del film.