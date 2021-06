Viabilità, sicurezza stradale e dossi, incontro tra comune di Coriano e cittadini

Attualità

Coriano

| 11:20 - 10 Giugno 2021

Il Sindaco Domenica Spinelli, l'Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi, il consigliere Anna Pecci.

Piacevole incontro a Coriano, nella mattinata di ieri mercoledì 10 giugno, con i cittadini delle frazioni di Mulazzano e di S. Andrea in Besanigo in merito all'avvenuta installazione dei dossi artificiali in via Friano e in via Caduti di Nassirya.

Erano presenti il Sindaco Domenica Spinelli, l'Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi, il consigliere Anna Pecci, il responsabile dei Lavori Pubblici Cristian De Paoli e l'Ispettore della Polizia Locale di Coriano Alessandra Marcianò.

Dopo l'esposizione dei dubbi da parte dei cittadini in merito al posizionamento dei dossi, il responsabile ha spiegato che nell'ultimo periodo sono accaduti diversi incidenti, anche non di entità rilevante, di conseguenza i tecnici hanno effettuato diversi sopralluoghi e il comandante della Polizia Locale ha quindi firmato delle ordinanze, che sono pubblicate all'albo pretorio del Comune.

Domenica Spinelli (sindaco): "La priorità dell'amministrazione è la sicurezza stradale e di tutti i cittadini, e ogni mezzo che possiamo mettere in campo per raggiungerla sarà utilizzato, naturalmente, come è consueto per la nostra amministrazione, ogni costruttiva osservazione che giunge dai cittadini è più che gradita"

I dossi installati sono omologati così come previsti dalle norme vigenti, e quindi sottoposti a rigidi controlli di sicurezza ed efficacia.

L'amministrazione e i responsabili del Comune si riservano. a seguito dell'incontro tenuto, di valutare alcune proposte avanzate dai cittadini, in particolare, a Mulazzano l'installazione di lampeggianti per visualizzare ancor meglio la presenza di tali dossi, a S. Andrea in Besanigo la possibilità di trasformare il dosso artificiale in dosso asfaltato solo dopo un periodo di prova che confermi l'efficacia del dosso stesso.