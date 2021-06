Cronaca

Rimini

10 Giugno 2021

Grave incidente stradale questa mattina (giovedì 10 giugno) verso le 6.40 sulla via Emilia a Santa Giustina, all'altezza del civico 361. Per cause ancora al vaglio un camion e una moto si sono scontrati. Una persona, di cui non sono state rese note le generalità, è stato portato al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia.