Basket C Silver, Angels ko in casa in gara1 della semifinale playoff contro SG Fortitudo: 83-84

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:52 - 10 Giugno 2021

Gara 1 della semifinale playoff è della SG Fortitudo che ha battuto al PalaSGR gli Angels per 84-83. Partita perfetta del club felsineo che da subito ha imposto la sua aggressività in difesa e il suo ritmo in attacco volando via fin da subito 9-18 al 5’; i gialloblù reagiscono ma ogni volta Fortitudo risponde dalla lunga distanza chiudendo il secondo periodo sul -10, 38-48.

Nella ripresa arriva la reazione gialloblù, con un ispirato Luca Pesaresi dalla lunga distanza al suo ritorno dopo l’infortunio, il ritrovato Filo Rossi, e un grande Ettore Semprini ricuciono lo strappo tra le due squadre arrivando sul finale di terzo quarto sul 65-70.

Nell’ultimo periodo è partita vera e un match bellissimo per i tanti tifosi e famiglie arrivate al Pala SGR, a 4’ dalla fine gli Angels scivolano di nuovo a -6, ma ancora due bimbe di Pesaresi riportano tutto in partita sul 82 pari a 2 minuti dalla fine.

La difesa dei gialloblù resiste alla Fortitudo e in attacco Semprini segna il tiro libero del 83-82 Angels, che nell’azione dopo hanno la possibilità di chiudere la partita con due tiri aperti di Ale Vandi. Purtroppo la palla non entra, Fortitudo in attacco realizza l’83-84 e a fil di sirena la palla di Semprini balla sul ferro ma ancora una volta esce. Ora gara2 a Bologna.

DULCA ANGELS Fusco 6, Scarponi 13, Gamberini 8, Vandi 9, Semprini 13, Pesaresi 17, Rossi 13, Frigoli 2. All. Ceccarelli