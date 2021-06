Calcio D, il recupero Correggese-Forlì finisce 1-1

Sport

Rimini

| 18:23 - 09 Giugno 2021

E’ finito in parità il recupero 1-1 tra Correggese e Forlì. Al 17’ in gol Giacobbi, all’82’ pareggio dei padroni di casa con Roma. In questo modo le due rivali del Rimini per i playoff restano a distanza e domenica al Neri la squadra di Mastronicola (squalificato per due turni) affronterà proprio la Correggese mentre i Galletti saranno di scena a Prato.

Il tabellino

CORREGGESE (4-3-3): Sottoriva; Fabbri, Benedetti, Calanca (42’ st de Lucia), Casini (1’ st Riccò); Landi, Roma, Muro; Villanova, Damiano (15’ st Diallò), Carrasco (15’ st Saporetti). A disp.: Ferretti, Manara, El Bouhali, Ghizzardi, Frontera. All.: Bazzani.

FORLI’ (4-4-2): De Gori; Gkertsos (8’ st Sabato), Sedioli, Giacobbi, Croci; Gigliotti, Buonocunto, Piva, Tortori; Pera, Gasperoni (23’ st Ferrari). A disp.: Stella, Bedei, Togni, Longobardi, Battaglia, Carlucci, Pavai. All.: Angelini.

ARBITRO: Tartarone di Frosinone.

RETI: 19’ pt Gasperoni, 37’ st Roma.

NOTE: Spettatori 300 circa. Ammoniti Muro, Roma, Tortori. Angoli 3-4. Recupero 0’, 5’.

LA CLASSIFICA

Aglianese 67; Fiorenzuola 66; Lentigione 61; Prato, Rimini 48; Forlì, Pro Livorno 45; Correggese 44; Real Forte Querceta 43; Sammaurese, Mezzolara 38; Seravezza 36; Progresso 35; Ghivizzano 34; Bagnolese 33; Sasso Marconi 29; Marignanese Cattolica 28; Corticella 19.