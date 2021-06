Turismo e trasporti: in vacanza col treno, offerte Trenitalia per l'estate in Riviera Romagna

Attualità

Emilia Romagna

| 16:58 - 09 Giugno 2021

In vacanza col treno.

L'Emilia Romagna si conferma crocevia delle più importanti rotte servite dalle Frecce di Trenitalia. Con il nuovo orario estivo al via dal 13 giugno, sono oltre 40 le corse ogni giorno con destinazione costa Adriatica, e fermate nelle principali località della Riviera Romagnola.

Fra le novità quattro nuovi Frecciarossa - due da/per Milano e due da/per Bolzano/Verona - con fermate a Rimini, Riccione e Cattolica. Confermata la coppia di Frecciabianca fra Roma e Ravenna con fermate anche a Riccione e Rimini. Per la Calabria o la Sicilia arrivano due nuovi Frecciarossa notturni con fermate a Reggio Emilia AV e Bologna Centrale e connessione ottimizzata a Villa San Giovanni con le navi Blue Jet per Messina. E per Campania e Calabria nuova coppia di Frecciarossa Fast diurni, con fermata a Bologna e connessioni con i collegamenti marittimi per e dalla Sicilia. Nuova coppia di Frecciarossa nel weekend anche per Oulx e Bardonecchia con fermata a Bologna. Incrementata l'offerta Intercity da Bologna a Lecce con sei collegamenti al giorno.

In Emilia-Romagna Trenitalia Tper (70%Trenitalia e 30% Tper) garantirà fino a 132 treni regionali al giorno e 70 mila posti per il collegamento delle località costiere con Bologna, le altre città dell'Emilia e alcune località lombarde.

Intensificate le corse nelle giornate e nelle fasce orarie di maggiore affluenza con punte di sei treni all'ora. Le località della costa a sud di Ravenna potranno ancora contare sul Romagna Line, 24 collegamenti giornalieri diretti con Bologna.

Confermato anche l'Orobica Line: da Bergamo la mattina e ritorno da Pesaro nel pomeriggio. Intensificati anche i collegamenti regionali diretti fra Firenze e Ravenna/Rimini.