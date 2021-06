Covid, 14 nuovi casi nel riminese, nessun decesso, due in tutta la regione

Attualità

Rimini

| 16:33 - 09 Giugno 2021

Dati Coronavirus mercoledì 9 giugno 2021.

A Rimini si registrano 14 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, di cui 8 sintomatici. Non si registrano decessi nel riminese. In regione ci sono stati due decessi. Rimangono sei i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In regione si registrano 107 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 19.033 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6%.





Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.576 a Piacenza (+2 rispetto a ieri, di cui 1 sintomatico), 28.285 a Parma (+12, di cui 4 sintomatici), 46.818 a Reggio Emilia (+8, tutti sintomatici), 65.491 a Modena (+10, di cui 7 sintomatici), 82.139 a Bologna (+15, di cui 10 sintomatici), 12.608 casi a Imola (+2, di cui 1 sintomatico), 23.125 a Ferrara (+3, di cui 1 sintomatico), 30.414 a Ravenna (+12, di cui 3 sintomatici), 17.013 a Forlì (+13, tutti sintomatici), 19.536 a Cesena (+16, di cui 14 sintomatici) e 36.171 a Rimini (+14, di cui 8 sintomatici).