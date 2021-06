Covid, dati settimanali incoraggianti: calo della circolazione del virus

Attualità

| 16:04 - 09 Giugno 2021

Dati Covid settimanali.

Nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo) si sono verificate 404 positività al Covid su un totale di 19.655 tamponi eseguiti; si osserva quindi un tasso di positività del 2,1 per cento, confermando una progressiva stabilizzazione dei dati relativa ai nuovi casi positivi.

La performance dei tempi di refertazione dei tamponi, entro le 48 ore, si mantiene molto alta, registrando il 98,2 per cento.

Per quanto riguarda l'indicatore relativo alle persone ricoverate, su tutta la Romagna, a lunedì 7 giugno, si registra la quota di 45 ricoveri, con una diminuzione di 12 ricoverati rispetto alla settimana precedente, mantenendo l'azienda all'interno del livello verde del Piano ospedaliero Covid; anche i riempimenti nelle terapie intensive sono in calo, sia in termini assoluti che percentuali.



“Anche i dati di questa settimana consolidano il netto calo della circolazione del virus sul nostro territorio, commenta Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna. Una conferma che arriva anche guardando i numeri dei ricoveri negli ospedali (-21% ) e nelle Terapie Intensive (-50%). Anche la curva dei decessi è stabilmente in calo. A questo quadro positivo, si accompagna la massiccia campagna vaccinale con l’apertura alla prenotazione per tutte le fasce d’età ancora da vaccinare, alle categorie degli operatori turistici e di tutti gli altri lavoratori, che stanno iniziando le somministrazioni all’interno degli Hub vaccinali definiti dalle loro associazioni di categoria. Siamo quindi ad un giro di boa importante e il nostro invito a tutti è ancora una volta quello di aderire con convinzione alla vaccinazione, unico strumento che abbiamo finalmente a disposizione per buttarci alle spalle definitivamente l’interminabile e tragico tempo trascorso di convivenza con il virus”.