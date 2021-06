Divertimento assicurato in Riviera, dal 15 giugno tutti i parchi Costa Edutainment aperti al pubblico

Attualità

Rimini

| 15:29 - 09 Giugno 2021

Scivolo M280.

Dopo ben nove mesi d’attesa, Costa Edutainment riapre tutti i suoi parchi con grandi novità in arrivo.

Il divertimento è tutto in sicurezza, nei parchi Costa. Sono numerosi gli accorgimenti, in conformità con le indicazioni governative, per garantire sicurezza e proteggere il divertimento degli ospiti, ai quali si chiede solo di arrivare muniti di mascherina. Dalla rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, alla segnaletica dedicata, mediante “bolloni” a terra e gradinate colorate, per favorire i distanziamenti. Sarà garantita la sanificazione continua di tutti gli ambienti.







“I parchi tematici sono luoghi outdoor che già dallo scorso anno hanno dimostrato e attivato procedure di sicurezza e di tutela della salute dei visitatori - commento di Patrizia Leardini, General Manager Costa Edutainment Polo Romagna e Toscana -. Dopo una prima incertezza di ripartenza, e la manifestazione a Roma, che abbiamo fatto insieme a tutti i parchi tematici nazionali, il Governo ha finalmente deciso di farci riaprire il 15 giugno. Non abbiamo perso tempo. Sono mesi che aspettiamo e con grande orgoglio annunciamo la ripartenza, anche per tutti i nostri dipendenti, che sono rimasti in attesa. I parchi, insieme alle attività del territorio, sono un volano fenomenale per l’attrattiva della Riviera. E’ importante che gli hotel sappiano che noi ci siamo e stiamo portando avanti, con tutto il sistema ricettivo e amministrativo, ottime collaborazioni anche per questa nuova stagione. Non vediamo l’ora di riaccogliere il nostro grande pubblico”.

AQUAFAN E IL MAXI SCIVOLO M280

La grande attesa al parco acquatico più famoso d’Europa è per M280 il maxi scivolo di Aquafan (inaugurazione in programma il 19 Giugno alle ore 11:00). Dopo un anno dietro le quinte del cantiere e dietro gli schermi dei pc di casa, il parco acquatico di Riccione presenta l’attrazione più grande della sua storia. E non vede l’ora di inaugurarla con il suo pubblico. I fan lo stanno aspettando da un anno intero: un super scivolo spettacolare, concepito per essere tante attrazioni in una. Nei suoi 280 metri di pura adrenalina, si possono vivere - allo stesso tempo e in un colpo solo - le emozioni di scivoli come l'Extreme, Il Black Hole, lo Speedriul e il Fiume Rapido. L'esperienza che si offre al visitatore, oltre che emozionante, ha la caratteristica di garantire anche un minutaggio senza precedenti. Il nuovo M280 si affronta su un gommone da 2 a 4 persone e alla partenza c'è un lungo e ripido tapis roulant che si eleva all'altezza di un palazzo di 7 piani… e poi giù per oltre 4minuti di super scivolata! Zero realtà virtuale, zero finzione, zero effetti speciali.

Sui nove ettari di verde della collina di Riccione, finalmente tornano anche oltre 3 km di scivoli. Tre le aree riservate ai più piccoli con l’altezza dell’acqua a misura di bimbo. Il parco sarà caratterizzato anche per questa estate da innumerevoli animazioni diffuse. E poi ancora collaborazioni e eventi con brand nazionali e internazionali.

Tornano nella loro casa estiva Linus e tutti gli amici di Radio Deejay: la radio più famosa d’Italia farà tappa nuovamente negli studios di Aquafan e Oltremare. Una collaborazione che va avanti da oltre 31 anni tra dirette, ospiti e eventi.

Aperto dalle 10 alle 18.30. All’interno chioschi e aree verdi per rilassarsi all’ombra. Info: 0541 603050, www.aquafan.it

OLTREMARE UN FAMILY EXPERIENCE PARK DI AVVENTURE

Sulla collina di Riccione il Family Experience Park Oltremare attende il pubblico con una serie di avventure legate a natura e scienza, in un’area di 110mila mq. Con il Passaporto dell’Avventura si possono superare sfide quotidiane e scoprire tutti i segreti del parco. I delfini della Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, aspettano il pubblico in due appuntamenti quotidiani rinnovati con “Delfini Lo spettacolo della natura”. Sempre in laguna con ‘Conosci i delfini’ si scopre la vita dei cetacei, la loro biologia, i comportamenti, e la quotidianità insieme a addestratori e biologi. Anche quest’anno Oltremare propone i programmi interattivi su prenotazione che si svolgono sempre all’aperto con distanziamento: “Incontra il delfino” e “Addestratore per un giorno”. Sarà possibile anche incontrare #Ulissedelfinocurioso, la mascotte del delfino più famoso d’Italia.





Nell’Area Australia, dedicata al più lontano fra i continenti, si ammirano i teneri wallaby (anche qui in programma un approfondimento quotidiano) e si diventa paleontologi, alla scoperta del Kronosaurus. Due volte al giorno al Mulino del gufo, ci si emoziona con le dimostrazioni del ‘Volo dei rapaci’. Presenti nuovi esemplari: l’avvoltoio dal collo rosso, il gufo del Bengala, nuovi barbagianni e una piccola civetta. Grande ritorno per l’approfondimento al Mulino con la squadra di falconieri e il programma interattivo ‘Incontra i rapaci’.

In Fattoria incontri ravvicinati con gli animali dell’aia, pavoni, cigni, caprette e conigli e l’approfondimento ‘Conosci i pappagalli’ per conoscere la storia degli Ara, Aria e William, dell’Amazzone Cucumber (salvato dalle Guardie Ecozoofile e curato a Oltremare) e dei piccoli di Calopsita Smog e Snow.

Nell’arena Crazy Farm novità 2021 è il musical ’Quasi Wonderland’, dove il pubblico conoscerà (dal 27 giugno, con prove aperte già dal 23) un ‘quasi’ Paese delle Meraviglie. Trenta minuti di show outdoor interamente cantato tutto dal vivo. Percorso avventuroso assicurato nel Darwin in una serra alta 12 metri di 1000 mq, con il Giardino dell’evoluzione e i grandi alligatori. Grandi spazi aperti nel Delta con aree gioco, torrette di osservazione e (a pagamento) divertimento in sella ai pony, nel Parco avventura e sulle canoe del laghetto. Nell’aree al chiuso si scoprirà l’evoluzione dell’Universo in Pianeta Terra, mentre in Pianeta Mare ci sarà un nuovo allestimento per sensibilizzare il pubblico sul problema dell’inquinamento dei mari. In Dalmazia la grande finestra ‘sommersa’ sotto la Laguna, farà innamorare gli ospiti della bella famiglia di tursiopi.

Aperto dalle 10 alle 18.00. All’interno, chioschi e aree verdi per rilassarsi all’ombra. Info: 0541 4271 www.oltremare.org

ACQUARIO DI CATTOLICA: NUOVE AMICIZIE E AMICI RITROVATI

L’Acquario di Cattolica si annuncia con il festoso benvenuto dei pinguini di Humboldt. Fra loro c’è Pic-Nick, il piccolo nato la scorsa estate. Riconoscerlo è facile: il suo piumaggio mostra ancora il grigio giovanile ed è vivacissimo! Nella grande vasca degli squali toro più grandi d’Italia, Brigitte è la femmina più maestosa. I suoi denti aguzzi sono da brivido ma i bimbi restano ore incantati a guardarla e guai a portarli via di lì: che la vedano come una specie di strana tata gigante? Sempre protagoniste, le vivaci e imprevedibili lontre asiatiche dalle piccole unghie condividono il Percorso Giallo con tre femmine di Caimano (Chiara, Scura e Blu). Dedicato a insetti e rettili il percorso verde: enormi come il boa e il pitone o minuscoli come le rane freccia, in colonia numerosa come gli insetti stecco o in coppia fissa come le due iguana, o i due draghi barbuti

Con i suoi quattro percorsi al coperto, Blu, Giallo, Verde e Viola, compresi nello stesso biglietto, l’Acquario di Cattolica è il secondo acquario d’Italia per dimensioni, ambienti e varietà delle specie. Squali, pinguini, caimani, lontre asiatiche, coralli, meduse e rettili come boa, pitoni e camaleonti mostrano come la natura trasformi svantaggi in nuove amicizie, sotto forma di alleanze e simbiosi fra esseri di specie diverse. Si scoprono forme di vita affascinanti alle quali appassionarsi e si comprende che il pianeta in cui viviamo sia davvero la casa di cui avere cura. Addirittura ci si può immergere in un mare di plastica, come nell’area Plastifiniamola, o vedere che forma hanno gli esseri delle profondità, come nella mostra Abissi, terra aliena.

Aperto dalle 10 alle 18.30 (le biglietterie chiudono due ore prima). Spazio ristoro nel Percorso Blu, chioschi e aree verdi all’aperto. Info: 0541 8371 www.acquariodicattolica.it

ITALIA IN MINIATURA: INSIEME DA TRE GENERAZIONI

Fontane danzanti, fiori e un bambino gigante alto 11 metri: dal 15 giugno apre un’Italia in Miniatura tutta nuova! Ristrutturato, rinnovato e arricchito per i suoi 50 anni, il parco tematico di Rimini che racconta l’Italia attraverso 300 perfette riproduzioni in scala di monumenti del Bel Paese, apre alla nuova stagione ancora più bello, fedele e curato.

Se le miniature tolgono il fiato, anche le piazze strapperanno un “oh” di meraviglia: piccole scene di vita italiana con mercatini, corse ciclistiche, code di turisti o fedeli, ponti girevoli, trenini e uno spensierato luna park in miniatura. Il tutto circondato da 5000 veri mini alberi che danno al parco il suo fascino inconfondibile, da godere passeggiando o facendosi trasportare dalla Monorotaia, il treno panoramico sopraelevato. Nel biglietto sono compresi l’affascinante Europa in Miniatura, Venezia da godere in gondola con 118 facciate di palazzi storici e le attrazioni.

La novità 2021 è Pinocchio. Un viaggio bordo di un trenino per incontrare il simpatico burattino, Mangiafuoco, la bambina dai capelli turchini, il Gatto e La Volpe e molti altri personaggi. Tutto rigorosamente dipinto a mano, da artisti e scenografi. Si attraversano il Paese dei Balocchi, il ventre della Balena, in una fantasmagoria di colori e magia e costumi riprodotti con cura da documenti dell’epoca di Collodi.

Ritorno al futuro con Esperimenta, il nuovo padiglione dedicato alla fisica spettacolare, mentre al Pappamondo ci si immerge nella natura. Un colorato restyling ha reso Scuola Guida Interattiva una città-giocattolo dove si impara a guidare davvero. Cannonacqua, Torre Panoramica e Vecchia Segheria sono perfette per divertirsi in famiglia con una buona dose di adrenalina. Per riprendere fiato e tornare bambini c’è Piazza Italia, con l’imperdibile Signora Gina che getta acqua sui vicini molesti!

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18:30 (le casse chiudono un’ora e mezza prima). All’interno, ristoranti, chioschi e aree verdi. Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com

BIGLIETTI ONLINE

Per la protezione degli ospiti si incentiva l’uso della biglietteria elettronica attraverso prezzi più vantaggiosi. In cambio i visitatori otterranno sconti e promozioni disponibili esclusivamente online. Previsti anche quest’anno i biglietti e abbonamenti combinati per visitare più parchi Costa insieme, risparmiando.