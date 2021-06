Al via le prenotazioni last minute per le serate del 10 e 11 giugno Sono ancora disponibili posti per il vaccino Pfizer

Attualità Rimini | 15:18 - 09 Giugno 2021 Vaccini prenotazioni last minut. Fin da oggi, mercoledì 9 giugno, a partire dalle ore 15 è possibile prenotarsi per le serate di giovedì 10 e venerdì 11 giugno. Sono infatti disponibili ancora circa 2000 vaccini Pfizer. La prenotazione è libera. Le persone con età superiore ai 18 anni possono accedere alla prenotazione attraverso i consueti canali. (Sportelli Cup, Farmacup, Cuptel e Cupweb). Le sedute vaccinali serali partiranno in tutte le sedi alle 19,30. Si riportano di seguito le sedi vaccinali aperte per le due serate di giovedì 10 e venerdì 11giugno

Ambito Rimini Giovedì 10 Riccione ( Centro Commerciale Perla Verde) Bellaria (Palacongressi) Venerdì 11 Rimini (fiera) Riccione (Centro Commerciale Perla Verde)