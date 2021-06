Basket D, playoff gara2: i Tigers devono rimontare da -12

Sport

VillaVerucchio

| 15:14 - 09 Giugno 2021

Un time out (foto Alfio Sgroi).

C’è una montagna da scalare, con 12 cime. La vetta è a Bologna, le 12 cime sono i 12 punti di vantaggio con cui Omega Basket ha chiuso Gara1 alla Tigers Arena. Rose&Crown Villanova Basket si prepara a Gara2 di playoff, sabato 12 giugno a Bologna, palestra Vasco de Gama, palla a due ore 18,30. E lo fa consapevole di aver giocato una buona partita, solo nel finale scivolata in sconfitta.

Senza capitan Zannoni (faro in attacco, con 25 punti di media), con D. Buo a mezzo servizio, out anche Bartolucci, e Campidelli in panca per lunghi tratti a causa di un infortunio alla mano, i villanoviani han tenuto testa agli esperti bolognesi, avanti nel punteggio per diversi tratti della gara.



“Speriamo di arrivare sabato in migliori condizioni fisiche rispetto a Gara1. – è coach Cristian Evangelisti a fare il punto della situazione – Capitan Zannoni si sta allenando a parte, con il preparatore e il fisioterapista. Solo venerdì sapremo se potrà scendere in campo, anche solo per qualche minuto, per dare un contributo alla squadra. Daniele Buo si sta riprendendo dal guaio alla caviglia.

La squadra – prosegue nell’analisi il timoniere biancoverde – ha giocato una Gara1 tutta sostanza: se vogliamo ribaltare il risultato occorre ripetere una prestazione maiuscola, con la stessa intensità, voglia di correre e di lottare migliorando però qualche situazione tattica. Pecchiamo di inesperienza, l’età media della squadra è molto bassa (19.4), ma i ragazzi sono consapevoli di ciò che non ha funzionato, e cercheremo di fare meglio”.



Omega Basket è una squadra esperta, con un quintetto da CSilver. “Dovremo essere bravi a tenere alto il ritmo e fare muro in difesa, limitando gli esterni Tazzara e Ceccolini, e le bombe, e i forti Saccà e Musumeci”.

La differenza canestri non piace ai Tigers. “È una formula che non appartiene al basket, i playoff si giocano al meglio delle 3 gare almeno, ma è una situazione di emergenza e noi ci adeguiamo”.



Cosa si aspettano i Tigers da questa sfida da dentro-fuori? Evangelisti è chiaro: “Dobbiamo pensare solo ed esclusivamente al piano tecnico-tattico, a cosa fare in campo, senza osservare il punteggio.

Andiamo a Bologna con la testa libera, senza pressione, spensierati ma decisi. Il nostro primo obiettivo è vincere la partita. A 3 minuti dalla fine, poi, guarderemo il tabellone. Ribaltare -12 non è facile, ma nella pallacanestro niente è impossibile. I ragazzi sono sati protagonisti di un’ottima stagione, mancherebbe solo la ciliegina sulla torta cioè andare a Bologna e giocare un gran partita, com’è nelle nostre corde”.