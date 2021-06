Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:15 - 09 Giugno 2021

Lavori ex biblioteca Santarcangelo.

È iniziato da qualche giorno il secondo stralcio di lavori per convertire l’ex biblioteca nell’Archivio della poesia dialettale romagnola. Dopo aver smantellato le strutture metalliche che per tanti anni hanno custodito i volumi della Baldini, l’intervento appena avviato permetterà di ultimare l’interno dell’edificio e in particolare il piano terra dove saranno completamente rivisti e rimessi a nuovo i servizi igienici e l’ufficio esistente, mentre tutti gli infissi esterni – finestre, porte e portoncini di ingresso – saranno ripristinati mediante la sostituzione o sistemazione delle parti rovinate.



Sempre al piano terra, lungo i muri perimetrali, i problemi di distacco dell’intonaco dovuti a una forte presenza di umidità, saranno risolti tramite la rimozione dell’intonaco ammalorato e il trattamento delle murature con prodotti in grado di creare una barriera chimica alla risalita dell’umidità.



Inoltre, una porzione interrata di circa 70 centimetri delle murature perimetrali esterne all’edificio verrà impermeabilizzata grazie l’applicazione di una guaina bituminosa in modo da evitare che l’acqua che filtra attraverso il marciapiede in porfido possa raggiungere le murature esterne. Al termine dell’intervento la pavimentazione dei marciapiedi sarà ripristinata.



Completato nel 2020 un primo stralcio per un importo di 200.000 euro che ha consentito di sistemare i locali al primo piano, rifare il manto di copertura e la scala interna e installare un ascensore, adesso con il secondo lotto di lavori verrà completamente rivisto anche l’impianto elettrico, mentre per garantire l’adeguato ricambio dell’aria all’interno dei locali, verranno installate macchine per il trattamento dell’aria, nascoste all’interno dei vani tecnici creati tra i solai del primo piano e anche all’interno del sottotetto.



Un contributo di 158.000 euro della Regione Emilia-Romagna copre quasi per intero i costi del secondo stralcio di lavori pari a 175.000 euro, dopo che anche la prima parte dell’intervento di ristrutturazione aveva potuto beneficiare di contributi regionali e sovvenzioni tramite art bonus.