Due furti nel giro di poche ore al centro commerciale "Le Befane": tre arresti e una denuncia

| 14:00 - 09 Giugno 2021

Tenta di rubare una bicicletta ma viene rintracciato e denunciato. Non pago ha tentato poco dopo di sottrarne un’altra, immediatamente bloccato, questa volta per lui è scattato l’arresto per furto aggravato. I fatti sono accaduti ieri, martedì 8 giugno, fuori dal centro commerciale “Le Befane”. Il ladro, un 33enne ucraino, è stato sorpreso da alcuni passanti mentre strattonava con forza una bicicletta legata con un catenaccio ad un palo dell’illuminazione pubblica, è riuscito a rompere la catena, allontanandosi indisturbato. I passanti che hanno assistito al furto hanno subito avvisato la guardia giurata, la quale ha chiesto l’intervento della volante.

Una volta sul posto gli agenti hanno rintracciato il 33enne e lo hanno denunciato, recuperando la bici. E’ passato davvero poco, visto che gli agenti si trovavano ancora nel centro commerciale e, grazie alle telecamere di sorveglianza della Control Room, hanno notato la stessa persona asportare una seconda bicicletta e tentare la fuga. Immediatamente è stato bloccato e tratto in arresto.



Qualche ora dopo, verso le 20 e 15, sempre all’interno del centro commerciale, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 28 anni e un algerino di 49 anni, privi di documenti, pluripregiudicati e senza fissa dimora.

I due, dopo aver riempito due zaini con cosmetici, creme solari e abiti, si sono presentati alle casse pagando solamente due bibite. Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare sono stati fermati dagli addetti alla sicurezza. La merce sottratta, di valore pari a circa 700 euro, è stata recuperata e i due ladri sono stati accompagnati in Questura. Dovranno rispondere davanti al giudice per furto aggravato in concorso.