E' morto l'imprenditore Alberto Pascucci, il re del caffè. La sua azienda conosciuta in tutto il mondo

Attualità

Rimini

| 14:18 - 09 Giugno 2021

Alberto Pascucci.

E' morto questa mattina Alberto Pascucci, 88 anni, fondatore dell’omonima azienda di caffé che ha fatto conoscere Montecerignone in tutto il mondo e supportata negli anni dal figlio Mario e Francesca.Una azienda internazionale che ha mantenuto le radici nel piccolo centro del Montefeltro grazie all’attività del patriarca. L’avventura parte negli anni Cinquanta, quando Alberto Pascucci decide di industrializzare la bottega alimentare di famiglia e installa il primo impianto produttivo. Nel 1963, Alberto aggiunge la tostatrice a fuoco indiretto per un’omogenea tostatura destinata all’espresso.



Nel ’75 la Caffé Pascucci si dedica esclusivamente all’espresso e viene abbandonata la distribuzione alimentare per avviare il progetto “solo caffé di qualità”.Una qualità immediatamente riconosciuta dal pubblico. Nel ’96 viene fondata la Espresso School, centro di formazione dedicato all’espresso e alle ricette di caffetteria. Nel 2000 nasce la catena in franchising con il marchio Caffè Pascucci Shop (a Rimini sono tre: a marina Centro, in Corso d'Augusto e alle Befane), mentre si avvia il progetto per un nuovo stabilimento destinato all’ottenimento della migliore qualità, ma sempre a Monte Cerignone.



Oggi sono circa 650 coffee shop nel mondo, di cui solo 40 in Italia di cui 10 a gestione diretta, 50 negli Stati Uniti d’America ed in gran parte in Asia. Nei Pascucci Shop, vengono serviti solo prodotti derivati da miscele certificate Bio.



In tutti i monitor dei Caffè Pascucci è comparso questa frase in suo ricordo:“ E’stando insieme che il dolore si frammenta, ed è stato insieme che la gioia si espande”. Fra i dipendenti questa mattina girava questo messaggio: o capitano! Mio capitano! Tutti lo ricordano come uomo solare, sempre molto disponibile ad aiutare tutti. "Ti faceva sempre sentire in una vera famiglia" è il coro di chi gli ha lavorato al fianco.



Il sindaco Carlo Chiarabini sottolinea come Alberto sia stato una straordinaria risorsa per il territorio e la comunità tutta di Monte Cerignone. “Conoscevo Alberto da almeno vent'anni, con tutta la famiglia, i figli Mario, Francesca e Donatella, c'è un solido legame di amicizia e stima e sono grato a loro per quanto hanno fatto e fanno per la nostra comunità e per l'appoggio alle varie iniziative. Alberto era molto legato alle sue radici e lo dimostra il fatto che abbia deciso di mantenere qui l'insediasmento produttivo che è stata una risorsa occupazionale per tante famiglie e contiamo lo sarà anche per le future generazioni”.



I funerali saranno celebrati alle ore 16 di venerdì nel santuario Beato Domenico Spadafora merntre da giovedì la camera ardente sarà allestita nella chiesa San Biagio in centro storico. Alla famiglia le condoglianze di Altarimini.it.