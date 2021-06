Footvolley seconda tappa riminese, trionfano Savoretti e Paganini

Sport

Rimini

| 11:58 - 09 Giugno 2021

Luca Savoretti e Francesco Paganini.

Martedì 8 Giugno si è svolta la seconda tappa del Campionato Riminese di Footvolley che ha visto trionfare la coppia Luca Savoretti e Francesco Paganini. Doppietta per i due, che si aggiudicarono anche la prima tappa di martedì scorso sempre contro Andrea Mazzotti, che però in quest’ultima tappa ha giocato con un nuovo compagno, Simone Politi, vera e propria rivelazione del torneo. Risultato finale 18 a 16 per i primi.

Tappa ricca di emozioni in quel dei bagnini 54-55 de “Le Spiagge Rimini”, piena di colpi spettacolari e coppie di livello, come le due che si sono dovute arrendere in semifinale: Zaghini-Montironi Luca e la coppia proveniente da Senigallia Meggiorin-Morganti.

Potete recuperare il video della finale e i colpi più spettacolari del torneo sulle pagine social, Facebook e Instagram di Footvolley Rimini, dove inoltre sarà possibile iscrivervi alla prossima tappa del Campionato di martedì 15 Giugno.

Intanto questo weekend, il footvolley nel riminese non va in vacanza: in programma c’è infatti la Supercoppa Italiana organizzata dallo Csen Italia che si disputerà nelle giornate di Sabato e Domenica sempre ai bagnini 54-55. Divertimento assicurato.