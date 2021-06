Urta una ragazza incinta, il fidanzato la difende e viene accoltellato al volto

Cronaca

Riccione

| 11:06 - 09 Giugno 2021

Violenta lite con un ferito nella tarda serata di martedì a Riccione. I fatti si sono svolti in un locale in via Torino dove era in corso una festa privata. Una ragazza incinta è stata urtata violentemente da un altro giovane. Il fidanzato è intervenuto e tra i due giovani è iniziata una violenta lite culminata nel ferimento del fidanzato. L'aggressore ha infatti estratto un'arma contundente, forse un coltello, e lo ha colpito tra viso e collo. La lite si è poi estesa coinvolgendo altri ragazzi. All'arrivo di ambulanza e Carabinieri il ragazzo con il coltello era già scappato. I militari sono sulle sue tracce. Il giovane ferito è stato medicato al pronto soccorso con diversi punti di sutura. Sono in corso accertamenti anche sulla possibilità che la festa potesse svolgersi, date le norme anticovid.