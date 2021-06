Cocoricò, questa estate non aprirà "troppa incertezza sulle date"

Attualità

Riccione

| 10:36 - 09 Giugno 2021

La piramide del Cocoricò.

La nota discoteca riccionese Cocoricò non aprirà questa estate a causa dell'incertezza sulle date di apertura per le piste ballo. A riferirlo è lo stesso titolare Enrico Galli che aveva acquisito il locale nel gennaio del 2020, subito prima dello scoppio della pandemia. Come riporta il Corriere di Romagna, per l'imprenditore "l'estate è compromessa. Il Cocoricò non riaprirà e 500 persone rischiano di restare a casa". Galli sottolinea come per organizzare il calendario di spettacoli per una discoteca servono "anche 8-9 mesi prima dell'evento", non si può improvvisare. "Ci vorrebbe un mese e mezzo di promozione solo per far ripartire il Cocoricò". Lo stesso imprenditore aveva fatto un investimento milionario l'anno prima della pandemia organizzando sulla battigia riminese l'area da concerti denominata Rimini Beach Arena e che però, dopo lo stop del 2020 causa pandemia, nemmeno quest'anno verrà allestita. Per installarla "è davvero troppo tardi", precisa Galli. "Per l'estate 2020 non ho aperto - prosegue - e mi sono visto costretto, seppur a malincuore, a lasciare a casa 500 persone".