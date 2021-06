Calcio RSM, Tre Penne: per la sfida europea in arrivo Maicon Douglas Sisenando La trattativa è in corso, ci sono ancora da definire alcuni dettagli con gli intermediari

Sport Repubblica San Marino | 00:41 - 09 Giugno 2021 Il tecnico del Tre Penne Stefano Ceci. A seguito della notizia apparsa nella mattinata di ieri sul sito online di San Marino RTV, Tv di stato della Repubblica di San Marino, circa l’arrivo del giocatore brasiliano Maicon Douglas Sisenando, la Società Polisportiva Tre Penne intende chiarire che la trattativa non è ancora definita ed è tuttora in corso – grazie alla collaborazione degli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul (ex ‘bomber’ del Campionato Sammarinese con la maglia del Murata) – e restano ancora da definire alcuni dettagli La Società, nonostante la presenza di aspetti di non facile definizione, si augura di riuscire a completare l’operazione, per portare sul Titano un grande campione del calcio mondiale.



