Rimini Calcio, da mercoledì la prevendita per il match contro la Correggese

Sport

Rimini

| 21:23 - 08 Giugno 2021

In occasione della gara di campionato Rimini vs Correggese in programma domenica 13 giugno alle ore 16:00, il Rimini FC comunica i prezzi dei tagliandi di ingresso allo stadio “Romeo Neri”:

Centralissima: intero € 15 – ridotto € 12

Centrale: intero € 12 – ridotto € 10

Laterale est: intero € 8 – ridotto € 6

Curva: prezzo unico € 5

Settore ospiti: prezzo unico € 5

Ragazzi fino a 14 anni: € 1 in curva o laterale, ridotto in centrale e centralissima

Riduzione valida per donne, over 65, ragazzi 15 – 18 anni

E’ possibile acquistare i tagliandi da mercoledì 9 giugno presso i seguenti punti vendita:

- Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini

- Tabaccheria Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo di Romagna

presso i botteghini dello stadio “Romeo Neri” nei seguenti orari:

- Venerdì dalle ore 18:30 alle ore 20:30

-Sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Domenica è possibile acquistare i tagliandi on-line (sul sito https://www.go2.it/) e presso i rivenditori fino alle ore 15:30

Per il settore ospiti è attiva la vendita on-line sul sito https://www.go2.it/

Ricordiamo che per l’acquisto dei tagliandi bisogna presentarsi muniti di un documento d’identità valido

Il giorno della gara occorre consegnare l’autocertificazione (scaricabile dal sito ufficiale al seguente indirizzo https://riminifc.it/la-biglietteria/)

Al fine di evitare assembramenti è consigliato arrivare allo stadio con l’autocertificazione già compilata