Boccette: Grand Prix di Forlì, terzo il riminese Alex Galli

| 18:20 - 08 Giugno 2021

Al President Park Ronco di Forlì l’anconetano Loris Principi si è imposto nella seconda prova del Grand Prix, gara nazionale di biliardo a boccette della stagione 2020/21 che ha avuto la presenza di 230 giocatori in rappresentanza di 18 comitati provinciali. Principi, già campione italiano biathlon 2019 in quel di Iesi, vince la sua prima prova di Grand Prix al termine di una lunga cavalcata culminata con le affermazioni in semifinale (soffertissima) contro il cesenate Jacopo Taioli (103 a 99) e in finale contro l’imolese Fabio Giustiniani (100 a 74). Terzo posto appaiato a Taioli per il cattolichino Alex Galli, sconfitto in semifinale da Giustiniani (57 a 100). Al quinto posto si sono piazzati Matteo Antonelli (Firenze), Massimo Sala (Reggio Emilia), Carlo Sandrini (Bologna) e Alessandro Nadery (Perugia). A latere si è svolta una gara riservata alla terza categoria con affermazione di Andrea Scarpellini di Forlì sull’anconetano Mauro Filonzi (81 a 57) e con terzo posto per i bolognesi Stefano Pagani e Daniele Mezzetti.

La manifestazione è intitolata al forlivese Pier Luigi Zileri, dirigente Fibis Provinciale, regionale e nazionale per oltre un ventennio, scomparso sette anni fa all’età di settantotto anni. All’evento, patrocinato dal comune di Forlì, è intervenuto il vice sindaco e assessore allo sport Daniele Mezzacapo che ha espresso parole di elogio per l’organizzazione e di speranza per la ripresa dell’attività sportiva del biliardo che era stata sospesa proprio a Forlì ai primi di novembre 2020 per le restrizioni imposte dalla crescente diffusione della pandemia.