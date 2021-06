Calcio, Champions League: Folgore sorteggiata coi kosovari del Prishtina

Sport

Repubblica San Marino

| 18:14 - 08 Giugno 2021

La Folgore campione del campionato sammarinese (foto FSGC/Pruccoli).



Saranno i campioni del Kosovo del Prishtina gli avversari della Folgore di Omar Lepri nella prima semifinale per Turno Preliminare di UEFA Champions League 2021-22. Il club di Falciano si è arrogato il titolo di partecipare alla massima competizione europea per club lo scorso 22 maggio, quando al San Marino Stadium ha battuto La Fiorita grazie alla rete di Sottile – arrivata nel corso del primo tempo supplementare –. I campioni di San Marino hanno assistito al sorteggio dedicato alle sole quattro squadre coinvolte dal Turno Preliminare, con la possibilità di pescare una tra Prishtina e Tórshavn, vale a dire i due club teste di serie tra gli ultimi quattro del Ranking UEFA. E benché i campioni delle Faroe possano vantare il miglior coefficiente, di oltre 130 posizioni superiore rispetto ai kosovari, la sensazione che la Folgore abbia pescato l'avversario più complicato è piuttosto concreta. Il prossimo 22 giugno, infatti, Bicchiarelli e compagni se la dovranno vedere con il Prishtina. Cambia il terreno della contesa, inizialmente individuato nelle isole Faroe:

le tre partite del Turno Preliminare (due semifinali e finale) si disputeranno infatti in Albania. Sarà l’Elbasan Arena ad ospitare la sfida tra Folgore e Prishtina, oltre all’ultimo atto del mini torneo che mette sul piatto l’approdo al Q1 di UEFA Champions League. La sola sfida tra Tórshavn e Inter Club d’Escaldes (i campioni di Andorra) si terrà alla Niko Dovana Arena. Per entrambe le semifinali, il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00.

Tra due settimane esatte, dunque, la Folgore terrà a battesimo la nuova stagiona sportiva continentale, giocando a 40 km da Tirana il suo primo Turno Preliminare di Champions League da quando il format è stato rinnovato. In caso si sconfitta (in semifinale o finale), per i campioni di San Marino si schiuderebbero le porte del Q2 di UEFA Europa Conference League, cui sono naturalmente destinate – benché al turno precedente, il Q1 – Tre Penne e La Fiorita. Naturalmente il club di Falciano si augura di poter festeggiare la prima qualificazione diretta al Q1 di Champions League della storia del calcio sammarinese, il che significherebbe tornare in campo il 6 o 7 luglio prossimi per la sfida di andata ed una settimana più tardi per il ritorno.

Diversamente, i campioni di San Marino tornerebbero in campo il 22 e 29 luglio per le due sfide di UECL. Settimana prossima verrà delineato il tabellone dei turni preliminari di tutte le competizioni UEFA per club: il 15 giugno verranno sorteggiati i Q1 di Champions League, Conference League (per quel che attiene alle sammarinesi) ed Europa League. Il giorno successivo, toccherà ai sorteggi del Secondo Turno di Qualificazione.