Ruba uno zaino: libero, ma dovrà svolgere lavori socialmente utili per un mese

Cronaca

Rimini

| 17:46 - 08 Giugno 2021

Polfer alla stazione ferroviaria di Rimini.



Nelle prime ore di ieri mattina (lunedì 7 maggio) gli agenti della Polfer di Rimini sono intervenuti per il furto di uno zaino subito da un viaggiatore, sorpreso mentre fumava una sigaretta. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria, gli agenti hanno riconosciuto immediatamente un 43enne originario della provincia di Lecce, noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di Polizia, intento a portare via lo zaino. L'uomo è stato rintracciato alla fermata del Metromare: aveva ancora lo zaino in mano ed è stato arrestato per furto aggravato, inoltre è scattata una denuncia per inottemperanza a foglio di via obbligatorio. Processato per direttissima, è stato condannato a 6 mesi di reclusione e a una multa: pena sospesa in cambio dello svolgimento di attività non retributiva a favore della collettività, per un mese.