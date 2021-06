Riccione approda alla Milano Fashion Week con il brand creato da Valerio Farina

Attualità

Riccione

| 16:21 - 08 Giugno 2021

In foto: Valerio Farina.

La città di Riccione sarà il set del "fashion film" del brand Numero 00, creato da Valerio Farina.

Il film della sfilata, che sarà girato il prossimo weekend in diverse location della Perla Verde, presenterà la collezione Spring Summer 22 e sarà trasmesso in streaming alla Milano Fashion Week, noto evento della Camera della Moda Italiana, il prossimo 21 giugno.

Un evento internazionale che porterà Riccione, i suoi viali sul mare, ma anche luoghi più appartati come il Castello degli Agolanti e l'ex Fornace, ai più alti livelli nel mondo della moda italiana e non solo.

Quando Farina ha proposto all'assessore Stefano Caldari di creare una liaison "il Comune di Riccione con gioia ha dato il patrocinio e l'utilizzo gratuito degli spazi del Castello degli Agolanti e dell'area ex Fornace - ha spiegato Caldari - e collaborerà a supporto tecnico/logistico per le riprese su suolo pubblico e in strada. Un'operazione di grande respiro voluta proprio da Farina, giovane ma già affermato designer, ideale per il brand qual è la città di Riccione. Pensate a quanti milioni di persone vedono le sfilate milanesi ogni anno, addetti ai lavori, giornalisti e appassionati. E' un settore in cui Riccione diventa un set e un palcoscenico ideale. Saluto quindi con grande piacere l'arrivo della troupe di Valerio perché si ricuce un legame importante tra la nostra città e tutto il fashion system internazionale".

Trentasei anni, molisano di origine romagnolo di adozione, Valerio Farina ha da pochissimo aperto un punto vendita monomarca in viale Dante. "Sono davvero contento del progetto del fashion film - racconta Valerio - perché abbiamo anche una posizione ottima durante le giornate di Milano. Sarà infatti trasmesso subito dopo Gucci, Diesel e Amani. Subito dopo ci sarà Numero 00. Il mio brand è molto legato alla musica. Musica più moda quindi uguale Riccione che da sempre è stato un punto di riferimento per il clubbing europeo. Riccione ha questo stretto legame con la musica da sempre, è nel suo Dna, è pura vocazione, è un connubio che dura ormai da oltre settant’anni.”

"Numero 00 vuole omaggiare la città di Riccione - aggiunge Valerio - con uno short movie ispirato dalla musica a 360 gradi, cercando di raccontare, con una serie di riferimenti visivi importanti, tutti quei capisaldi architettonici, quegli spazi, che l'hanno resa celebre. Il titolo che abbiamo scelto è Music is Freedom perché mai come in questo momento il claim assume un significato molto meno concettuale. La collezione Spring Summer 22 diventa l’evoluzione degli scenari e delle architetture identificative della città, i colori utilizzati sono sia di derivazione naturalistica come i celeste i beige che ci ricordano le spiagge e il mare della riviera romagnola sia di derivazione nightlife dove accanto all’immancabile nero".



C'è una particolarità davvero creativa: sotto l’aspetto grafico, Numero 00 si è servito della tecnologia Qr Code per trasformare i propri capi in delle playlist musicali. Così nasce Listen to your wardrobe il progetto che permette di avere con sé una serie di brani (dai duft punk a Moby passando per Frankie Knukles, Alt J e Claudio Coccoluto) curata dal designer Valerio Farina con la collaborazione di dj e artisti famosi, tutto a portata di scan.