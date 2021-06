Santarcangelo: in via di conclusione la sostituzione dei giochi in sei parchi della città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:29 - 08 Giugno 2021

Scivolo Parco Montanari (in via Nenni).

Si completerà questa settimana, l’intervento di sostituzione dei giochi danneggiati e usurati in sei parchi della città con giochi a basso impatto ambientale realizzati con materiali di seconda vita.



Nell’ambito del progetto di riqualificazione delle aree verdi approvato dalla Giunta comunale alla fine del mese di gennaio, l’ufficio Decoro e Arboricoltura Urbana ha previsto la sostituzione dei giochi nelle aree verdi Flora (tra le vie Berlino e Patrignani), Montanari (in via Nenni) e nelle vie Terranova, Del Ciliegio, Delle Margherite, II Agosto.

I parchi sono stati selezionati sulla base di una ricognizione che ha individuato le aree verdi in cui erano già state rimosse le attrezzature ludiche senza che venissero sostituite e quelle che presentavano giochi non più riutilizzabili.



I giochi installati nei parchi – torrette con scivolo e scalinata o scivolo a tunnel, arrampicata, e altalene – sono realizzati con materiali riciclati (lega di alluminio, laminato, polietilene) e, allo stesso tempo, meno soggetti all’usura di quelli in legno.



Nel frattempo, l’Amministrazione comunale è già al lavoro per altre nuove sostituzioni di giochi in diverse aree verdi fra cui quelle presenti nelle vie Casanova a San Vito e via del Coppo in zona Fornace.