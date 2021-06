Arrivano a San Giovanni in Marignano "le notti delle streghe": ecco il programma

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 15:20 - 08 Giugno 2021

Performance della compagnia Duo Kaos (foto di repertorio).



Il Comune di San Giovanni in Marignano è pronto a svelare il programma degli spettacoli per celebrare le streghe e la ritualità legata al solstizio d’estate.



Dal 18 al 23 giugno in Arena Spettacoli (via Fosso del Pallone) andranno in scena esibizioni circensi. La serata inaugurale sarà animata dalle evoluzioni dei Black Angels dal Kenya, cinque acrobati di fama internazionale. Dal 19 al 23 giugno saliranno sul palco una decina di compagnie, un'alternanza di discipline, personaggi e atmosfere, in un vero e proprio viaggio attraverso le emozioni.



Le giornate di manifestazione saranno scandite da numerose performance, come quelle del Duo Kaos (Italia/Guatemala), del Circo Pitanga (Svizzera/Israele) acrobazie giocose e divertenti del Duo Ludilò (corda aerea) e della compagnia Carpa Diem (palo cinese e monociclo) fino alla follia dei petardi di Mr Bang e lo spettacolo di manipolazione del fuoco del duo Opera Fiammae.



Gli spettacoli sono su tutti prenotazione (ingresso libero fino ad esaurimento posti) sulla piattaforma Eventbrite al link: http://lenottidellestreghe.eventbrite.com



Dal 19 al 26 giugno arriverà tutta la magia del Circo con “Kairos”, la nuova produzione del Teatro nelle Foglie che si svolgerà eccezionalmente presso il Parco Montalbano di via Panoramica (Ingresso su prenotazione e a pagamento al numero 347.3620635).

Info al link: http://bit.ly/circonds



Torna anche l’area bambini del RegnodiFuori in Piazza Silvagni (retro monumento), con animazioni e laboratori tematici con le magiche Streghe del Regno (ingresso libero fino ad esaurimento posti). E alle ore 20:40 ci sarà l’ora della storia stregata.



Il 24 giugno poi presso il Parco Asmara (via Santa Lucia) potremo conoscere meglio le streghe di San Giovanni con “Strega cosa fai” a cura di RegnodiFuori (ingresso libero su prenotazione a biblio@marignano.net).



Anche il Teatro A. Massari resterà aperto con le prove dello spettacolo in allestimento “Antigone” a cura di Teatro Europeo Plautino (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Sarà anche l’occasione per rivedere il nostro splendido gioiello e anche il piano terra di Palazzo Corbucci sarà visitabile per l’occasione. Le magiche streghe del Locus Locorum accoglieranno poi i visitatori in Arena Spettacoli con pozioni e magici talismani.



Quest’anno il tradizionale Rogo della Strega non potrà andare in scena. Si è dunque deciso di valorizzarne l’elemento rituale: i visitatori potranno affidare alle streghe sogni e desideri che poi saranno bruciati il 23 giugno in Arena spettacoli.



Siamo molto emozionati di poter in parte rivivere le nostre notti stregate, un evento cui teniamo tantissimo. Abbiamo scelto di preservare alcuni degli elementi tradizionali e di valorizzare alcune delle tipicità dell’evento. Questa edizione desidera evocare “La Notte” in tutta la sua essenza per celebrare ciò che di positivo questa manifestazione significa per San Giovanni in Marignano. Sono graditi gli abiti stregati anche da parte dei visitatori! Non abbiamo scelto un tema specifico per lasciare a ciascuno la libertà di esprimere la magia che ha dentro, in attesa di ritrovarci di nuovo a riempire di incanto le vie di San Giovanni!”, commenta l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano.