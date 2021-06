Nuoto Riccione: bronzo alla fase regionale del Campionato Nazionale

Sport

Riccione

| 15:15 - 08 Giugno 2021

Squadra maschile della Polisportiva Riccione.

Un ottimo terzo posto per gli atleti del Nuoto Polisportiva Riccione categoria Ragazzi, impegnati domenica scorsa nella fase regionale del Campionato Nazionale a Squadre di categoria che si è svolta alla piscina Carmen Longo di Bologna. Sono scesi in acqua a difendere i colori della Polisportiva Riccione: Leonardo Rossi, Riccardo Semprini, Filippo Carlini, Filippo Sbrozzi, Luca Totti e Andrea Ghinelli. Per loro un medagliere da urlo (il primo in Regione con 5 ori e un bronzo) e una medaglia di bronzo che arriva grazie ai 9.781 punti accumulati (dietro a The Akker Team 10.031 punti e Cs Uisp Bologna 9.800 punti) che premia gli sforzi degli atleti e della Polisportiva Riccione, che hanno continuato ad allenarsi con continuità allo Stadio del Nuoto di Riccione da agonisti anche durante le limitazioni dovute alla pandemia.



“I ragazzi si sono comportati molto bene – commenta il direttore tecnico Paolo Zuntini – nonostante abbiano gareggiato anche in distanze o in stili che non preparano abitualmente. Tutti si sono impegnati con grande spirito di squadra. Chiudiamo questa fase finale al terzo posto, ma primi nel medagliere con ben 5 ori, vincendo tra l’altro entrambe le staffette”.