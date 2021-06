Ripartenza e rilancio, 14 milioni per imprese e famiglie. Ecco la maxi manovra del Comune di Rimini

Attualità

Il comune di Rimini vara un manovra di bilancio straordinaria da 14 milioni “per sostenere il rilancio delle imprese, per aiutare le famiglie in difficoltà e per affrontare la ripartenza dedicando attenzione a scuola, ambiente e cultura”. Saranno utilizzati i fondi statali per l’emergenza Covid intercettati dall’amministrazione comunale. L’assessore Brasini definisce la manovra di bilancio “una sorta di recovery per Rimini”, ma non si tratterrà di “ristori a pioggia distribuiti senza criterio”. Tra le disposizioni: riduzioni tari per quasi 7800 attività, abbattimento di rette per i servizi scolastici e, sempre per le scuole, allestimenti di spazi all’aperto.



SOSTEGNO IMPRESE Il 38% delle risorse del fondo Covid, circa 5,3 milioni di euro, sarà destinato ad abbattere la Tari per le utenze non domestiche. La misura complessivamente interesserà 7.770 attività, pari a circa il 68% delle utenze non domestiche del territorio comunale di Rimini. La proposta al vaglio prevede abbattimenti per stabilimenti balneari (10%), attività del settore commercio e terziario (30%), strutture ricettive, ludiche e della ristorazione (40%), scuole secondarie di secondo grado e di formazione (40%) stagionali (40%), fino all’esenzione (100%) per le attività che già nella prima ondata di pandemia erano state costrette alla sospensione e che hanno subito le chiusure più ampie: teatri, cinema, impianti sportivi e palestre, fiere, centri congressi, sale da ballo, discoteche. Oltre all’intervento sulla Tari, attraverso il fondo si andrà a garantire l’intervento sul canone occupazione suolo pubblico, per un investimento di circa 100mila euro, che coprirà l’esenzione dal pagamento fino al 31 dicembre 2021 per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e la riduzione del 50% per tutte le altre occupazioni (negozi, parcheggi, edicole, ambulanti). In merito a questo pacchetto di disposizioni, l’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad evidenzia: “Un intervento che consentirà davvero di dare respiro alle attività economiche, penso in particolare alle imprese che più di altre hanno dovuto tenere le serrande abbassate durante la terribile emergenza che abbiamo vissuto. Con le riduzioni Tari e Cosap, quest’ultima integrata al progetto Rimini Open Space, mettiamo in campo un aiuto concreto per attraversare questa stagione ancora difficile e mettere le basi per investire sul futuro. È uno sforzo importante, dall’eccezionale valenza economica e sociale”.



SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE Diritto all’educazione e sostegno all’abitare: su questi due pilastri si poggia la manovra dedicata alle famiglie che più hanno subito il contraccolpo dell’emergenza Covid. Per il capitolo scuola, circa 500 mila euro serviranno all’abbattimento delle tariffe dei centri estivi – a fronte dell’aumento di oneri per l’organizzazione del servizio, derivanti dall’incremento del rapporto personale /bambini e dei costi sulla sicurezza, oltre a coprire i maggiori costi per la riapertura di tutti i servizi educativi e scolastici per il prossimo anno scolastico.



Circa 900mila euro saranno dedicati alla precarietà abitativa, saranno cioè destinati a quelle famiglie socialmente ed economicamente più fragili che hanno risentito della crisi pandemica, perché hanno perso il lavoro e hanno visto improvvisamente ridurre il proprio reddito. Si interverrà quindi sulle situazioni più complesse (sfratto intimato, sistemazioni precarie) con azioni mirate per proprietari di immobili e inquilini (garanzie fino a 12 mesi di canone più le spese legali per ridurre il rischio per i proprietari; contributi una tantum per l’inquilino che entra in un nuovo appartamento; contributi una tantum per l’inquilino in difficoltà nel far fronte agli obblighi contrattuali). A questa misura si aggiungono i circa 278 mila euro già stanziati a copertura del fondo per le riduzioni Tari per le categorie più deboli, che consentirà ad oltre 1.300 famiglie di accedere ad una riduzione pari al 90% sull’importo a debito TARI per l’anno 2021, scontato direttamente in bolletta.



SOSTEGNO ALLA CULTURA Tra i settori più colpiti della pandemia c’è lo spettacolo dal vivo e con esso tutto un sistema economico e occupazione per mesi rimasto in stand-by. Già lo scorso anno il Comune di Rimini ha lanciato il progetto “E la chiamano Rimini”, per riaccendere le luci, rimettere in moto gli ingranaggi e dare spazio alle realtà e agli artisti locali. Le risorse – circa 650mila euro – serviranno ad allestire le arene estive sotto le stelle, un circuito di spazi all’aperto diffuse nella città. Non si guarda però solo all’estate che è alle porte, ma si progetta il futuro, nell’ottica di ripensare gli spazi culturali della città alla luce delle nuove esigenze e potenzialità che la pandemia ha portato alla ribalta. Una quota importante di risorse sarà quindi dedicata a implementare la dotazione tecnologica per la diffusione in streaming e all’aperto degli spettacoli teatrali e dei concerti, per nuovi servizi e programmi digitale per i contenitori museali, per arricchire le visite attraverso contenuti digitali e multimediali quali podcast, virtual tour, app, video, gallery.



VERDE E SPAZI SCOLASTICI ALL’ARIA APERTA Il verde per la salute e per un nuovo modo di vivere gli spazi urbani. Per incentivare attività educative all’aperto sono previsti interventi per allestire con giochi e attrezzature i giardini interni delle scuole comunali e statali e i parchi pubblici che confinano con le scuole e che vengono utilizzati per le attività educative e didattiche. Per promuovere lo sport, parchi, spazi all’aperto, cortili di pertinenza delle scuole diventano quindi spazi da riprogettare attraverso l’installazione di attrezzature leggere e amovibili quali reti per volley e minivolley, canestri per basket e minibasket, tappetini e attrezzistica varia. Per migliorare la qualità ambientale e urbana l’Amministrazione metterà a dimora nuove alberature (alberi già grandi di 3-5 metri di altezza) nei viali e nei parchi della città.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE Quasi 1,5 milioni saranno dedicati a favorire quanto più possibile la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, attraverso l’implementazione servizi telefonici (voip), la realizzazione di un portale che raccolga in un’unica piattaforma i servizi al cittadino, la digitalizzazione archivi anagrafici e l’implementazione dell’applicativo rette scolastiche.