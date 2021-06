Grande sport a Rimini: Volleyball Nations League, Roller Games, Campionati Footvolley e ginnastica

Sport

Rimini

| 14:19 - 08 Giugno 2021

Volleyball Nations League.

Giugno di Rimini inizia all’insegna del grande sport. Un susseguirsi di eventi che rendono la città palcoscenico di competizioni sportive per quasi 30.000 atleti.



A cominciare questo lungo mese di eventi agonistici è la Volleyball Nations League, la competizione internazionale che vede 32 delle più forti squadre nazionali del mondo sfidarsi qui a Rimini fino al 27 giugno.



Più che un campionato, una vera e propria “Olimpiade” degli sport rotellistici, sono gli Italian Roller Games che hanno scelto la Romagna e Rimini (dal 10 al 30 giugno) come sede per la loro prima edizione. Organizzati dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) ed inseriti tra i 40 grandi eventi sportivi promossi dalla Regione Emilia Romagna, gli Italian Roller Games, che aggregano ben 10 Discipline, 8000 atleti, 500 società sportive e 600 titoli assegnati, coinvolgeranno anche la città della Dolce Vita che ospiterà le gare dei Campionati Italiani di “pattinaggio artistico”. Le competizioni, valide per i campionati italiani delle discipline “Singolo”, “Coppie artistico”, “Coppie danza” e “Solo dance “ di tutte le categorie, troveranno spazio nei 15 giorni di gare che, dal 10 al 30 giugno, si svolgeranno all'interno del Palazzo dello Sport di Rimini in piazzale Pasolini.



Non possono mancare a Rimini gli sport di spiaggia e, ad aprire la stagione delle competizioni sulla sabbia, sarà, dal 12 al 13 giugno, il Campionato di Footvolley. La competizione, che si svolge sulla spiaggia del bagno 55, è una tappa nazionale del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale di footvolley) e preparatoria per la successiva tappa internazionale.



Dal 18 al 27 giugno 2021 sarà invece la ginnastica ad esibirsi nei padiglioni della Fiera di Rimini con le Finali Nazionali Silver Summer Edition 2021. La manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, porta a Rimini il meglio della ginnastica nazionale come dimostrano i numeri dell'ultima edizione: 19.000 atleti fra gli 8 e i 18 anni ed 80.000 presenze fra tifosi, famiglie e team.

Giugno porta a Rimini anche i motori con la più affascinante competizione di auto d'epoca al mondo, la “Modena 100 Ore”. La XXI edizione della competizione dedicata ad auto d'epoca, porta nel Parco Fellini 84 bolidi, alcuni rarissimi, che faranno bella mostra di sé per la giornata di martedì 8 giugno. Il mattino seguente, alle ore 8:30, la carovana accenderà i motori proprio in piazzale Fellini per cominciare una competizione oramai iconica che raggiungerà Modena attraverso 4 tappe nel cuore della regione Emilia Romagna.