Beach tennis, Genni Moretti e Giorgia Giovanetti dominano il master femminile di Viserba

Sport

Rimini

| 14:14 - 08 Giugno 2021

Genni Moretti e Giorgia Giovanetti.

Con una prestazione impeccabile Genni Moretti e Giorgia Giovanetti hanno trionfato lunedì scorso nel Master finale del 16° campionato di beach tennis organizzato dal Tennis Club Viserba, campionato iniziato nei primi mesi del 2020 e rimasto sospeso a causa della pandemia. Giorgia Giovanetti ha sostituito nel Master Cinzia Gennari che in coppia con Genni Moretti era giunta all’ottavo posto nella classifica generale della fase a gironi. Giovanetti-Moretti hanno dimostrato di essere la coppia più in forma del momento, superando avversarie molto più accreditate, sulla carta, alla vigilia. Le vincitrici iscrivono così per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. Si aggiudicano il master B Alice Negri ed Elisa Cervellini.

Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Pre-turno ottavi di finale: Capriotti-Galassi b. Comandini-Bevitori 6-5, 4-6, 6-4; Zangoli-Vassura b. Tononi-Tamburini 6-1, 6-0; Amati-Zaghini b. Nucci-Fornasari 6-5, 0-6, 10-8; Moretti-Giovanetti b. Cervellini-Negri 6-1, 6-1.

Quarti di finale: Cicchetti-Toracci b. Capriotti-Galassi 6-1, 6-5; Zangoli-Vassura b Cacchi-Olei 6-3, 6-2; Amati-Zaghini b. Censoni-Macrelli 6-2, 6-2; Moretti-Giovanetti b. Zannoni-Teodorani 6-4, 6-5.

Semifinali: Cicchetti-Toracci b. Zangoli-Vassura 6-5 6-4, Moretti-Giovanetti b. Amati-Zaghini 6-2, 6-3.

Finale: Moretti-Giovanetti b. Cicchetti-Toracci 6-1, 6-3.

Il campionato si prende ora la consueta pausa estiva. Compatibilmente con le limitazioni allo svolgimento delle attività sportive, riprenderà poi con l’edizione autunnale, il tutto sempre sotto l’impeccabile organizzazione di Sarka Zannoni.