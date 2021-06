Sport

Rimini

| 14:09 - 08 Giugno 2021

Il podio.

E’ valsa il titolo di campione regionale di specialità e la qualificazione alla finale nazionale l’ultima affermazione in ordine di tempo della Ginnastica Rimini, accomodatasi sul trono emilianoromagnolo nell’Insieme Gold Giovanile 5 palle. Le emergenti ginnaste allenate da Nani Londaridze e Letizia Rossi hanno dominato la scena a Ravenna, dove Elisa Badioli (2006), Anastasia Crocione (2006), Aurora Sabatini (2007), Martina Pazzaglia (2008), Sofia Pozzi (2009) e Virginia Galeazzi (2010) hanno sbaragliato la concorrenza riportando un punteggio di 19,050 che le ha collocate al primo posto davanti al 18,500 dell’Endas Cervia ed al 14,450 dell’Estense Otello Putinati Ferrara. Come detto, col successo nella fase riservata all’Emilia Romagna questa squadra della società presieduta da Elena Aumiller ha staccato anche il biglietto per il campionato nazionale che si terrà da venerdì 2 a domenica 4 luglio a Folgaria (TN).