Rimini Calcio, squalificato il tecnico Mastronicola per due turni

| 13:16 - 08 Giugno 2021

Alessandro Mastronicola.

Il tecnico del Riimini Alessandro Mastronicola è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara. il tecnico è stato espulso a cinque minuti dalla fine. Non sarà in panchna nelle prossime due partite contro Correggese e Ghivizzano. Tornerà al Calbi per Marignanese Cattolica-Rimini

Intanto mercoledì ultimo recupero del girone: Correggese-Forlì, ultima spiaggia per entrambe per agganciare i playoff che si disputeranno nelle giornate di mercoledì 23 e domenica 27 giugno.