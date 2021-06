Tennis, torneo 'Windtre Rimini': la finale Under 10 è Vittoria Andreani-Eva Raimondi Battute finali per il torneo giovanile del Ct Cicconetti finalizzato alla qualificazione per i tricolori

Sport Rimini | 11:21 - 08 Giugno 2021 E’ tempo ormai di verdetti al Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il trofeo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile, “Windtre Rimini” finalizzato alla qualificazione per i campionati italiani. Nell’Under 12 femminile la prima a raggiungere la finale è stata Maria Bianca Bovara (n.2), portacolori del Tc Viserba, che in semifinale ha battuto 6-1, 6-3 Anastasia Borghesi (Virtus Bologna), intanto si è qualificata per il tabellone finale Viola Amati (Ct Casalboni). Nell’Under 10 maschile, quarti: Pietro Tombari-Marco Menichetti 6-2, 6-2, Axel Cremonini-Alessandro Casanova 6-1, 6-0. Nell’Under 10 femminile finale tra Vittoria Andreani (Ct Gambettola), che in semifinale ha battuto 5-7, 7-5, 10-6 Diletta Sabbioni, ed Eva Raimondi (Ct Cicconetti) che ha beneficiato in semifinale del forfait della sua avversaria. < Articolo precedente Articolo successivo >