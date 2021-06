Artisti in piazza, a Pennabilli conto alla rovescia per la 25° edizione Inaugurazione sabato 12 giugno. Gli appuntamenti saranno per tutta l'estate

Eventi Pennabilli | 11:04 - 08 Giugno 2021 Immagine di repertorio. Inaugura sabato 12 giugno la XXV edizione di Artisti in piazza con appuntamenti che si terranno durante i mesi di giugno, luglio e agosto Tornano a Pennabilli le energie e le vibrazioni dell’arte e della cultura che da ben venticinque anni scaldano il mese di giugno nel piccolo borgo della Valmarecchia. C’è grande fermento per la ripartenza degli spettacoli dal vivo, quest’anno sotto forma di rassegna estiva per celebrare il traguardo raggiunto e le energie trasmesse dalla fruizione dell’arte dal vivo. L’accoglienza e il sostegno di artisti di provenienza internazionale sarà, come sempre, punto fondamentale per le proposte culturali del Pennabilli Festival.

Si parte questo weekend con tre appuntamenti all’insegna della cultura cubana. Sabato 12 giugno alle ore 18 in Anfiteatro, il concerto di Ruben Rojo y Pennabilli Social Club, a cui seguirà lo spettacolo Amor della compagnia cubana Havana Acrobatic Ensemble. Domenica 13 giugno il concerto degli Ayom, band italo-cubana dai ritmi brasiliani, mediterranei e africani. < Articolo precedente Articolo successivo >